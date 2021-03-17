Uşak gevşedi! Türkiye'nin batısındaki tek 'mavi' şehirde vakalar fırladı sadece 3 'mavi' şehir kaldı
Koronavirüs risk haritasında Türkiye’nin batısında mavi renk- teki tek il olan Uşak da artık sarıya döndü. Vaka sayısı hızla artarken, Sağlık bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin Risk Haritası'nda 'mavi' olan sadece 3 il kaldı... 'Kırmızı'ya dönen İstanbul için ise alarm verildi...
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83’e gerileyen ve mavi rengiyle bölgesinde adeta bir nazar boncuğu gibi duran Uşak, kısıtlamaların kaldırılması sonrasında alarm verip 'Sarı'ya döndü... Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il maviydi. Şimdi ise 'Mavi' kategorisinde sadece 3 il kaldı... Vaka artışları bu hızla giderse Mavi'den çıkan illerde yasaklar geri gelecek. İstanbul için ise alarm verildi...
Uşak 'mavi'den çıktı 'sarı oldu'
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83’e gerileyen ve mavi rengiyle bölgesinde adeta bir nazar boncuğu gibi duran Uşak'ta gevşeme vakaları fırlattı. Kent, yeni haritada yüz binde 19 vaka oranı ve toplam 71 vaka sayısıyla sarı kategori rakamlarına çıkmış oldu.
Mavi olan sadece 3 il kaldı
Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il maviydi. Bu illerin 13’ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, biri ise batıda (Uşak) yer alıyordu. Ancak bakanlığın açıkladığı 6-12 Mart haritasına göre mavi rengin rakamlarına sahip sadece üç il kaldı.
Haritada mavi kalan 3 il ise Siirt (yüz binde 2), Şırnak (yüz binde 4), ve Hakkâri (yüz binde 8) oldu.