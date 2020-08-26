Ürperten açıklama! Vakalar çok çılgın bir şekilde artış gösterecek okulların açılması erken

21 Eylül okulların açılması için erken bir tarih

"İyi bir planlama için önümüzde kocaman bir yaz vardı. Ama bu ne kadar yapıldı bilmiyoruz. Şimdi çok hızlı bir şekilde bir şeyleri idare etmeye çalışıyoruz ama 21 Eylül'ün erken bir tarih olduğunu düşünüyorum. Eğer açılacaksa belli bir sistem oturtulmalı, sınıflar ve hasta sayılarına bakarak günlük ne oluyor analiz edilmeli. Günlük düzenli testler yapılmalı. Tüm bunlara rağmen okullarını açan İsrail, Avusturalya, ABD, Çin, Almanya, Güney Kore'de vakalar artınca tekrar okulları kapattılar, karantinalara başladılar. Biz korkulu rüya görmemek için en güzeli en baştan kontrollü gidelim. Testleri arttıracağımız bir süreci oluşturalım.”