Ürgüp'e kadar giden tarihi bir yeraltı şehri bulundu! Üstelik bu iki katlı

Üzüm hasadı yapan vatandaşlar buldu

Bugünden itibaren belediye olarak çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. Üzüm hasadı için gelen çiftçilerimiz, bizim Kırıklar İni olarak bildiğimiz alanda bu inin odalara açıldığı söylediler... Biz de uzmanlarla yaptığım incelemelerde yeraltı şehri olduğunu, farklı odalara geçiş olduğunu gördük.