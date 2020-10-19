Urfalı Hikmet Kim Milyoner olmak İster'den kazandığı parayı ne yapacak?

Heyecanlı bir yarışma oldu: Tarlada çalışırken verilen mola sırasında yarışmaya başvurduğunu anlatan Karakurt, "Ben ailemle birlikte soğan toplamak için Polatlı’ya gittik. Mola sırasında bu yarışmaya başvurdum. Dünyada her şey yaşanabilir diye bir umudum vardı. Kısa bir süre sonra yarışmadan bana dönüş yapıldı. Ardından İstanbul’a gittim. Oldukça heyecanlı bir yarışma oldu." dedi.