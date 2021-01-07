Üretmek için Düzce'de özel ekip kuruldu fiyatını duyan inanmadı! Çay kahve olarak içiliyor

Halk arasında Kırmızı Reishi mantarı olarak bilinen ve uzakdoğuda yaklaşık 2 bin yıldır kullanılan Ganoderma Lucidum, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi tarafından oluşturulan özel bir ekip sayesinde üretilmeyi başardı.