Ürdün'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldüd

Ürdün’ün kuzeyinde yer alan Irbid şehrinde, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait bir GROB eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.Abone ol
Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün'ün Irbid şehrinde yerel saatle 09.00'da Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait GROB eğitim uçağının, teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı.
Eğitim sırasında uçağın düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.
Yetkililer, hayatını kaybedenlerin Binbaşı Pilot Bilal Al-Shoufien ve Kaptan Pilot Baha Abu Ghanmi olduğunu ve Kral Abdullah I Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını açıkladı.
Ürdün Silahlı Kuvvetleri ayrıca açıklamasında, hayatını kaybeden 2 pilotun ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.