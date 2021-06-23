Uraz Kaygılaroğlu Gülcan Demir öpüşme görüntüleri magazine sızdı! Berrak Tüzünataç'ı çoktan unutmuş!
Sefirin Kızı dizisindeki 'Gediz' rolüyle ekranların parlayan erkek oyuncularından biri olarak anılmaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşamaya başladı. Sarmaş dolaş görüntülenen çift, birbirini öpmeye doyamadı.
Berrak Tüzünataç’la sürpriz aşkı kısa süren Uraz Kaygılaroğlu gönlünü başka bir güzel oyuncuya kaptırdı. Gülcan Arslan’la aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle Fethiye’de tatile çıktı. Ünlü çiftin denizdeki romantik dakikaları objektife böyle yansıdı.
Kızının annesi Melis İşiten’den boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu, sürpriz bir ilişki yaşamaya başladı.
Berrak Tüzünataç’la ilişkisi kısa süren oyuncu, aşkı yine bir meslektaşında buldu. Gülcan Arslan’la aşk yaşamaya başlayan Uraz Kaygılaroğlu sevgilisiyle birlikte tatile çıktı.
Fethiye’deki bir kamp alanında dostları Demet Evgar-Levent Babataş ve Kaan Yıldırım’la tatil yapan âşıklar önceki gün ilk kez birlikte objektife takıldı. İskelede sevgilisi Gülcan Arslan’ı öpmeye doyamayan Uraz Kaygılaroğlu denizde de aşka geldi.