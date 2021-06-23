Uraz Kaygılaroğlu Gülcan Demir öpüşme görüntüleri magazine sızdı! Berrak Tüzünataç'ı çoktan unutmuş!

Fethiye’deki bir kamp alanında dostları Demet Evgar-Levent Babataş ve Kaan Yıldırım’la tatil yapan âşıklar önceki gün ilk kez birlikte objektife takıldı. İskelede sevgilisi Gülcan Arslan’ı öpmeye doyamayan Uraz Kaygılaroğlu denizde de aşka geldi.