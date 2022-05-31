Uraz Kaygılaroğlu Beyaz'ın yerini kaptı! Dev markayla milyonluk anlaşmaya imza attı!
Son dönemlerin gözde oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu milyonluk anlaşmaya imza attı. Son olarak "Üç Kuruş" dizisinde " Kartal" rolünü canlandıran oyuncu, daha önce Beyazıt Öztürk'ün yüzü olduğu Pepsi ile el sıkıştı.
Netflix'te Erşan Kuneri karakteriyle yıldızını iyice parlatan son günlerde adından çok söz ettiren oyunculardan Uraz Kaygılaroğlu bombayı patlattı!
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen oyuncu yıllarca ünlü showman Beyazıt Öztürk'ün yüzü olduğu dev gazlı içecek markası "Pepsi" ile el sıkıştı.
Nesrin Cavadzade, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ile birlikte rol aldığı " Üç Kuruş" dizisi 30 Mayıs Pazartesi akşamı final yapmıştı.
Uraz Kaygılaroğlu canlandırdığı "Kartal" karakterine şu sözlerle veda etti "... Dün gece son sahnemizi çektik, bu fotoğraflardan ilkine kadar, yolculuktaki tüm mesai arkadaşlarıma, herkese binlerce teşekkür, çok sıcak bir kültüre dahil olmamızı sağlayan Çayırbaşı sakinlerine ayrıca teşekkür ederim, haydi uçtum ben.. "