Uraz Kaygılaroğlu 140 kiloya kadar çıkmıştı! Meğer hastalığı...
Bir dönem 140 kiloya kadar çıkan ve sonrasında sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek fazla kilolarından kurtulan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, katıldığı bir programda o dönemde yaşadığı zorlu süreci ve mücadele ettiği hastalığı samimi bir şekilde açıkladı.
Oyunculuğa başladığı yıllarda hızla kilo aldığını belirten Kaygılaroğlu, bu dönemde hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir süreç geçirdiğini söyledi. Kilolarından kurtulmak için çıktığı yolculukta yaşadığı deneyimleri ve o dönemki duygularını samimiyetle paylaştı.
Uraz Kaygılaroğlu, kilo verme sürecini, “Başka çarem kalmadığı için, istediğim rolü alamadığım için, başarılı olmak istediğim için yürüyüşle başladım. Ardından bir diyetisyene gittim” diyerek anlattı. Kendisinin uzman önerilerine sadık kalarak kilo verme sürecine başladığını belirten oyuncu, "Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım; ne bir eksik, ne bir fazla. ‘Şu kadar yürüyeceksin’ dedi, yürüdüm. ‘Şu kadar su içeceksin’ dedi, içtim” diyerek disiplinin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
O dönemde yaşadığı yeme bozukluğuna da değinen Kaygılaroğlu, "Kilolu olduğum dönemde de eli yüzü düzgün birisiydim; şanslıydım, genetiğim iyiydi. Ama mutsuzluğa bağlı bir yeme bozukluğu yaşadım ve bu işin böyle gitmeyeceğine karar verdim" dedi. Yavaş yavaş kilo verdikçe, aynadaki görüntüsünden memnun olmaya başladığını belirten Kaygılaroğlu, "Giydiğimin yakışması ve beğenilmek motivasyonumu yükseltti. İnsan bu duyguyu bir kez kazanınca bir daha kaybetmek istemiyor" ifadelerini kullandı.
Kilo verdikçe, “yakışıklı adam” imajına büründüğünü söyleyen Kaygılaroğlu, başarı ve şöhretin getirdiği baskılarla başa çıkarken depresyon dönemi geçirdiğini de itiraf etti. Bu dönemde tekrar yeme bozukluğu yaşayıp 5-10 kilo aldığını belirten oyuncu, "Sonra kendime geldim; ‘Bir saniye abi, yas dönemini bir kenara bırak ve sorunları çöz, hayatına dön’ dedim" diyerek, bu dönemi atlatmaya nasıl kararlı bir şekilde devam ettiğini anlattı.