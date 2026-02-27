Uraz Kaygılaroğlu 140 kiloya kadar çıkmıştı! Meğer hastalığı...

Uraz Kaygılaroğlu, kilo verme sürecini, “Başka çarem kalmadığı için, istediğim rolü alamadığım için, başarılı olmak istediğim için yürüyüşle başladım. Ardından bir diyetisyene gittim” diyerek anlattı. Kendisinin uzman önerilerine sadık kalarak kilo verme sürecine başladığını belirten oyuncu, "Uzmanım ne dediyse harfiyen uyguladım; ne bir eksik, ne bir fazla. ‘Şu kadar yürüyeceksin’ dedi, yürüdüm. ‘Şu kadar su içeceksin’ dedi, içtim” diyerek disiplinin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.