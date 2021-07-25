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Ününü duyanlar Antalya'ya koştu! Girenler 1 dakika dayanabiliyor

Ününü duyanlar Antalya'ya koştu! Girenler 1 dakika dayanabiliyor

Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alan Antalya’nın Demre ilçesindeki kükürtlü su havuzunda bayram tatilinde yoğunluk yaşandı.

Ününü duyanlar Antalya'ya koştu! Girenler 1 dakika dayanabiliyor

9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar, hem bunaltıcı sıcaktan kurtulmak hem de cilt hastalıklarına şifa bulmak için Demre’de bulunan Burguç Şifalı Su Havuzu'na akın ediyor. 

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Ününü duyanlar Antalya'ya koştu! Girenler 1 dakika dayanabiliyor

Yaz kış sıcaklığı 12-13 derece olan suya giren yerli ve yabancı turistler, cilt hastalıklarına suyun iyi geldiğine inanıyor. 

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Ününü duyanlar Antalya'ya koştu! Girenler 1 dakika dayanabiliyor

Su kaynağının yanında bulunan çamuru ise vatandaşlar yüzlerine ve vücutlarına sürerek şifa arıyor.

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Ününü duyanlar Antalya'ya koştu! Girenler 1 dakika dayanabiliyor

İlçede bulunan kükürtlü su, Türkiye'nin şifalı sular kataloğunda da yer alıyor. 

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