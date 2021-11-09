Ünlülerin yılbaşı ücretleri dudak uçuklattı! Bir gecede servet kazanacaklar!

2020'yi 2021'e bağlayan yılbaşı akşamı, pandemi nedeniyle sahne alamayan şarkıcılar, bu sene fiyatlarını resmen ikiye katladı. 31 Aralık 2021 gecesi için şimdiden anlaşmalar yapıldı, avanslar alındı. Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Özcan Deniz, en yüksek rakamı kazanacak isim oldu. İşte bir gecede servet değerinde ücretler alacak olan ünlülerin listesi...