Ünlülerin yılbaşı ücretleri belli oldu! Bir gecede servet kazanacaklar...
Yeni yıla merhaba diyeceğimiz 31 Aralık gecesinde sahne alacak ünlü isimlerle ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündemini hareketlendirdi. İşte servet değerinde sahne gelirleri...
İddialara göre; İstanbul'daki lüks otellerde, Kıbrıs'taki beş yıldızlı resortlarda ve özel yılbaşı organizasyonlarında sahne alacak sanatçıların alacakları ücretler adeta dudak uçuklatıyor. Peki, hangi ünlü nerede sahne alacak ve ne kadar kazanacak? İşte kulislerde konuşulan detaylar…
Ünlü isimlerin yılbaşı gecesi için hazırlıkları netleşmeye başladı. Yeni yıla sayılı günler kala birçok sanatçı, 31 Aralık akşamı sahne alacağı mekânlarla anlaşma sağladı. Yılbaşı gecesinde Türkiye'nin önde gelen eğlence merkezleri, lüks otelleri ve Kıbrıs'taki seçkin otellerde sahne alacak ünlülerin alacakları ücretler ise şimdiden gündem oldu. Peki, hangi ünlü yılbaşında nerede sahne alacak? Rekor sahne ücretini kim kazanacak? İşte kulislerde konuşulan iddialara göre ünlülerin sahne alacağı yerler ve kazançları…
TARKAN
Bu yılın en yüksek sahne ücretini 25 milyon 548 bin lira ile Kıbrıs'ta sahne alacak Megastar Tarkan alıyor.