Ünlülerin yeni trendi! Haftalarca saç yıkamayan ünlüler konuştu...

Levinler’in sözleri, saçlarını seyrek yıkadığını söyleyen diğer ünlüleri de yeniden gündeme getirdi. Bu isimlerden biri de Nurgül Yeşilçay. Yeşilçay daha önce verdiği bir röportajda, saçlarını bazen haftada bir kez yıkadığını söylemişti.