Ünlülerin yeni trendi! Haftalarca saç yıkamayan ünlüler konuştu...
Son dönemde ünlüler arasında dikkat çeken bir saç bakım akımı gündeme geldi. Bazı ünlü isimler, saçlarını sık yıkamamanın daha sağlıklı olduğunu söyleyerek sosyal medyada tartışma başlattı.
Oyuncu Elvin Levinler, saç bakım rutinine dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Levinler, parlak ve sağlıklı saçlar için şampuandan uzak durmanın önemli olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Işıltılı bir saç için şampuandan uzak durmak gerekiyor. Ben saçlarımı haftada bir kez yıkıyorum.”
Levinler’in sözleri, saçlarını seyrek yıkadığını söyleyen diğer ünlüleri de yeniden gündeme getirdi. Bu isimlerden biri de Nurgül Yeşilçay. Yeşilçay daha önce verdiği bir röportajda, saçlarını bazen haftada bir kez yıkadığını söylemişti.