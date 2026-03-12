BIST 13.306
DOLAR 44,11
EURO 51,12
ALTIN 7.347,84

Ünlülerin yeni trendi! Haftalarca saç yıkamayan ünlüler konuştu...

Ünlülerin yeni trendi! Haftalarca saç yıkamayan ünlüler konuştu...

Son dönemde ünlüler arasında dikkat çeken bir saç bakım akımı gündeme geldi. Bazı ünlü isimler, saçlarını sık yıkamamanın daha sağlıklı olduğunu söyleyerek sosyal medyada tartışma başlattı.

Ünlülerin yeni trendi! Haftalarca saç yıkamayan ünlüler konuştu... - Resim: 1

Oyuncu Elvin Levinler, saç bakım rutinine dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Levinler, parlak ve sağlıklı saçlar için şampuandan uzak durmanın önemli olduğunu söyledi. 

19
Ünlülerin yeni trendi! Haftalarca saç yıkamayan ünlüler konuştu... - Resim: 2

Ünlü oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

29
Ünlülerin yeni trendi! Haftalarca saç yıkamayan ünlüler konuştu... - Resim: 3

“Işıltılı bir saç için şampuandan uzak durmak gerekiyor. Ben saçlarımı haftada bir kez yıkıyorum.”

39
Ünlülerin yeni trendi! Haftalarca saç yıkamayan ünlüler konuştu... - Resim: 4

Levinler’in sözleri, saçlarını seyrek yıkadığını söyleyen diğer ünlüleri de yeniden gündeme getirdi. Bu isimlerden biri de Nurgül Yeşilçay. Yeşilçay daha önce verdiği bir röportajda, saçlarını bazen haftada bir kez yıkadığını söylemişti.

49