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"Ünlülerin tefecisine" operasyon! Örfi Bilgin ve 3 kişi tutuklandı, Seda Sayan detayı

"Ünlülerin tefecisine" operasyon! Örfi Bilgin ve 3 kişi tutuklandı, Seda Sayan detayı

İstanbul'da, bazı ünlülere ve esnafa yüksek faizle borç para verilmesine ilişkin operasyonda gözaltına alınan, aralarında "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgin'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefeciliğin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Şişli'de, yüksek faizle aldıkları borçları geri ödeyemeyen tekstil esnafının ikamet ve iş yerlerine kalabalık gruplarla gidip, onları tehdit eden bazı şüpheliler için teknik ve fiziki takip yapıldı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgin'in de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Seda Sayan müşteki olarak ifade verdi

Operasyonun ardından adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tefeciliğe ilişkin senetler, faizli borç ilişkisine girilen kişilerin yer aldığı liste ile ödemelerin takibinin sağlandığı ayrıntılı doküman ele geçirildi.

Senetlerde ismi bulunan şarkıcı Seda Sayan, davet üzerine müşteki olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde ifade verdi.

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