Ünlülerin kira vukuatları ortaya çıktı! Oğuzhan Koç, Defne Samyeli ve Kaya Çilingiroğlu listede...
Türkiye’de tırmanan ev sahibi-kiracı krizine, ünlü isimlerin yaşadığı kira ve tahliye uyuşmazlıkları damga vurdu. Riva’da 65 milyon TL'lik villası bulunan Oğuzhan Koç’un Levent’teki daireye 85 bin TL ödeyerek "çöktüğü" ve mahkemenin kirayı 324 bin TL’ye çıkardığı ortaya çıkarken; Dilara Koçak, Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ve Defne Samyeli gibi isimlerin vukuatları da yeniden gündeme geldi. Yaşanan krizler, Borçlar Kanunu’nda yeni bir yasal düzenleme ihtiyacını tartışmaya açtı.
Türkiye genelinde on binlerce davaya konu olan ev sahibi-kiracı uyuşmazlıkları, ünlü isimlerin karıştığı tahliye ve kira skandallarıyla farklı bir boyut kazandı.
Ekranlarda lüks yaşamlarıyla boy gösteren birçok ünlü reaches, oturdukları evlerin rayiç bedellerinin çok altında ödemeler yaparak ev sahiplerini mağdur ediyor.
OĞUZHAN KOÇ’A MAHKEMEDEN ŞOK: KİRASI 324 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’un İstanbul Levent’te 2019 yılından bu yana oturduğu daire için en son 85 bin lira ödediği, ev sahibinin ise 2024 itibarıyla kirayı 350 bin liraya çıkarmak istediği öğrenildi. İstanbul Riva’da kendisine yaklaşık 65 milyon TL değerinde lüks bir villa satın alan Koç’un, Levent’teki değerli dairede yıllardır değerinin çok altında oturmasına mahkeme son verdi. Yargı, ev sahibini haklı bularak aylık kira bedelini 324 bin liraya çıkardı.
DİLARA KOÇAK, KAYA ÇİLİNGİROĞLU VE FERAYE TANYOLAÇ DA LİSTEDE
Ünlülerin ev sahipleriyle yaşadığı krizler sadece Oğuzhan Koç ile sınırlı değil:
Dilara Koçak: Göktürk’te 3 dönüm arazi içindeki evde 25 bin TL ödeyerek çıkmamak için mahkemelik oldu.
Kaya Çilingiroğlu: Kiracı olduğu evden çıkmak için yüksek miktarda para talep ederek Etiler'deki büyük bir sitenin kentsel dönüşüme girmesini engelledi.
Feraye Tanyolaç: Bebek’teki evine 11 bin lira ödeyip zam yapılmaması için "Pireli evde oturuyorum" savunmasını yaptı.
Defne Samyeli: Oturduğu villanın aidatlarını ödemeyerek ev sahibini zor durumda bıraktı.
YENİ YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI
Yaşanan uyuşmazlıklar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 299. ve 378. maddelerinin günümüz ekonomik şartlarını karşılamadığını bir kez daha ortaya koydu. Ne ev sahiplerinin fahiş ve haksız artışlar yapabildiği ne de kiracıların ederinin çok altında fiyatlarla evlere "çökebildiği", her iki tarafın haklarını eşit koruyan net bir yasal düzenlemenin çıkarılması gerektiği ifade ediliyor.