Ünlülerin kira vukuatları ortaya çıktı! Oğuzhan Koç, Defne Samyeli ve Kaya Çilingiroğlu listede...

DİLARA KOÇAK, KAYA ÇİLİNGİROĞLU VE FERAYE TANYOLAÇ DA LİSTEDE

Ünlülerin ev sahipleriyle yaşadığı krizler sadece Oğuzhan Koç ile sınırlı değil:

Dilara Koçak: Göktürk’te 3 dönüm arazi içindeki evde 25 bin TL ödeyerek çıkmamak için mahkemelik oldu.

Kaya Çilingiroğlu: Kiracı olduğu evden çıkmak için yüksek miktarda para talep ederek Etiler'deki büyük bir sitenin kentsel dönüşüme girmesini engelledi.

Feraye Tanyolaç: Bebek’teki evine 11 bin lira ödeyip zam yapılmaması için "Pireli evde oturuyorum" savunmasını yaptı.

Defne Samyeli: Oturduğu villanın aidatlarını ödemeyerek ev sahibini zor durumda bıraktı.