Ünlülerin kar pozları buz gibi havada Instagram'ı ısıttı işte paylaşımları...

En çılgın kar pozu Pelin Akil'den... Mayoyla kara yattı

Oyuncu Pelin Akil, mayoyla kendini karlara bıraktı. O anları sosyal medyada takipçileriyle de paylaşan Akil, gönderisine, "Uzun zamandır yapmak istediğim... 'Challenge' ya da 'zatürre'..." ifadelerini not düştü.