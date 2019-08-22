Ünlülerin eski mesleklerini duyanlar inanamadı! Müezzin, çocuk bakıcısı, şoför...
Televizyon ve müzik dünyasının sevilen isimleri Hadise, Fahriye Evcen, Kerem Bursin, Yıldız Tilbe gibi isimlerin ünlü olmadan önce yaptıkları işler herkesi şaşırttı.
Son zamanlarda iddialı kıyafetleri ve cesur pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hadise, şöhrete kavuşmadan önceki yaşamı için "Markette, fırında çalıştım. Birçok mağazada tezgahtarlık yaptım. Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir." demişti.
Oyuncu Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.
Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.
Sağ taraftaki ünlü aslında sanat alanında eğitim gördü ama o alanda hayatını kazanıncaya kadar farklı işler yaptı. Türkiye onu bir dizi ile tanıdı ve sonra da başarılarını hem sinema hem TV alanında sürdürdü. Tanıdınız büyük olasılıkla bu ünlüyü. Ozan Güven, Instagram sayfasında yıllar öncesinden gelen bu pozu paylaştı. 1992 yılında çalıştığı ayakkabı mağazasında çekilen bu poz, Güven'in takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.