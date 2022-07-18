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Ünlülerin düğüne katıldığı otelde yangın çıktı

Ünlülerin düğüne katıldığı otelde yangın çıktı

Ünlü sanatçı ve mankenlerin düğüne katıldığı otelde yangın çıktı. Yangında Tuba Özay dumandan etkilenmezken Sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur'un da aralarında bulunduğu 23 kişi dumandan etkilenerek tedavi edildi.

Ünlülerin düğüne katıldığı otelde yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre yangın, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki 4 yıldızlı bir otelde yaşandı.

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Ünlülerin düğüne katıldığı otelde yangın çıktı

İddiaya göre ünlü manken Tuba Özay, sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un da katıldığı bir düğün sırasında otelin ikinci katındaki boş bir odada yangın çıktı. 

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Ünlülerin düğüne katıldığı otelde yangın çıktı

 Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenenler ise ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ünlülerin düğüne katıldığı otelde yangın çıktı

Ünlü manken Tuba Özay dumandan etkilenmezken sanatçılar Nevzat Soydan, Hamiyet ve Benhur’un dumandan etkilendikleri belirtildi.

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