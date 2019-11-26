Ünlülerin dudak uçuklatan mal varlıkları Tuba Büyüküstün parasını bakın nereye yatırıyor
Ünlü isimlerin mal varlıkları dudak uçuklattı. Tarkan gayrimenkule yatırım yaparken, Tuba Büyüküstün bakın nereye yatırım yapıyor?
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Tuba Büyüküstün'ün, oyunculuk kariyerinden elde ettiği gelirleri 'Baykon Endüstriyel Tartım Sistemleri' ve 'İstron Elektronik Teknolojileri' adlı iki firmaya yatırdığı belirtiliyor. Büyüküstün, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan gibi ülkelerde de ticari faaliyetler yürütüyor.
Başarılı oyuncu Ata Demirer'in 'Eyvah Eyvah' filminden kazandığı geliri, Bozcaada'da bir üzüm bağını satın almak için kullandığı biliniyor.
Son günlerde Defne Samyeli ile olan ilişkisini noktalayarak gündeme gelen Cem Yılmaz'ın serveti de ağızları açık bıraktı. Levent'te bir villa, 1 milyon dolar değerinde bir tekne, Çeşme'de villa, bir benzin istasyonu, Bentley otomobil, 3 Maxi Scooter motosiklet, 1 Mini Cooper, 1 antika Anadol, 1 cip, 3 Porsche...
Kocası Okan Kurt'un aldığı 100 tırla övünen Demet Akalın'ın mal varlığı dudak uçuklatıyor. Acarkent'te 800 bin dolar değerinde villa, Ulus'ta toplam 1 milyon 300 bin dolar değerinde 3 daire, Çeşme'de 450 bin TL'lik denize sıfır yazlık, Maslak'ta 1 adet daire, bankada en az 400 bin TL, Gölcük'te 4 ev ve arsa.