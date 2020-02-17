Ünlülerin cinsel ilişki uzmanı Amie Harwick öldürüldü! Katili tanıdık

Polis görgü tanıklarının ifadesinin ardından evden son çıkan kişi olan esi sevgili Gareth Pursehouse’u cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Yetkililerin elde ettiği bilgilere göre Amei Harwick’in kısa süre önce ayrıldığı Pursehouse için uzaklaştırma kararı aldırdığı, söz konusu mahkeme kararının geçerliliğinin olaydan yalnızca günler önce dolduğu öğrenildi.