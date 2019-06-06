Ünlülerin bayram kazancı olay oldu! Gülşen: Hadise benim kadar alamaz

Şarkı aralarında izleyenlerle konuşan Gülşen, "Gazeteciler bize sürekli aldığımız parayı soruyor. Neyse ben onlara 'En çok ben alıyorum' diyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.