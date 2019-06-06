Ünlülerin bayram kazancı olay oldu! Gülşen: Hadise benim kadar alamaz

Ünlülerin bayram kazancı olay oldu! Gülşen: Hadise benim kadar alamaz

Bayramda Antalya'da sahne alan Gülşen, Hadise'nin kendisinden daha fazla para alamayacağını belirterek bayramda kazandığı parayla ilgili espirileri ardı ardına sıraladı.

Ünlülerin bayram kazancı olay oldu! Gülşen: Hadise benim kadar alamaz - Sayfa 1

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir eğlence merkezinde konser veren Gülşen, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Gülşen'e yerli tatilciler kadar yabancı tatilciler de ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde Gülşen 10. Yıl Marşı'nı da söyledi.

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Ünlülerin bayram kazancı olay oldu! Gülşen: Hadise benim kadar alamaz - Sayfa 2

Kıbrıs, Çeşme, Avusturya'da vereceği konserlerden tam 750 bin TL kazanan Hadise'ye laf çarpan Gülşen, ''Hadise benim kadar yüksek alamaz'' dedi.

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Ünlülerin bayram kazancı olay oldu! Gülşen: Hadise benim kadar alamaz - Sayfa 3

Şarkı aralarında izleyenlerle konuşan Gülşen, "Gazeteciler bize sürekli aldığımız parayı soruyor. Neyse ben onlara 'En çok ben alıyorum' diyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.

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Ünlülerin bayram kazancı olay oldu! Gülşen: Hadise benim kadar alamaz - Sayfa 4

Gülşen daha sonra orkestraya dönerek, "Biraz daha güzel çalın. Bu kadar para kazanan biriyim. 

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