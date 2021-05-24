Ünlüleri dolandıran 'Ponzi Mine' de dolandırıldı! Ponzi Mine hangi ünlüden kaç para çarptı?
MİNE Mumcu... Kısa sürede yüksek kâr vereceğini vadeden Ponzi Piramit isimli sistemle magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandırdı. Şimdi de czaevinden kendisini yanında çalışan elemanının dolandırıldığı için savcılığa başvurdu. Ponzi Mine hangi ünlüden kaç para dolandırdı?
Birçok ünlüyü ve iş adamını 'Ponzi Zinciri' adlı sistem ile dolandıran Mine Mumcu, tokatladığı milyonlarca lirayı mücevherlere yatırdı. Ancak Mumcu, mücevherleri kendisi cezaevindeyken teslim alan çalışanının Avusturya'ya kaçtığını iddia etti.
Kamuoyunda 'Titan zinciri', 'Saadet zinciri' gibi farklı isimlerle adlandırılan Ponzi Piramit zincirinin son kurucularından Mine Mumcu, kısa sürede yüksek kâr elde edeceğini vadederek magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismi dolandırmıştı. Dolandırılan Burcu Kıratlı, Semih Erden gibi isimlerin ihbarı sonrası Mumcu hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Çaldıklarıyla Beşiktaş'ta özel mücevherler yaptırdı
Soruşturma sürerken iddiaya göre Mumcu, piyasadan topladığı milyonlarca lirayı İstanbul Beşiktaş'ta faaliyet gösteren bir mücevherat şirketine yatırdı. Mücevherlerin hazırlandığı sürede savcılık tarafından gözaltına alınan Mumcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mumcu'nun cezaevinde olduğu sürede firma mücevherleri hazırlamış ve Mumcu'nun Nişantaşı'ndaki ofisine götürmüştü.
Yine iddiaya göre Mumcu'nun yanındaki çalışan, mücevherleri şirketten teslim aldı. Halen cezaevinde olan Mumcu, mücevherlerin teslim alındığını bilmiyordu. Geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla şirkete ihtar çeken Mumcu, mücevherlerin Feyza Aydın isimli çalışanı tarafından alındığını öğrendi. Bunun üzerine şikayetçi olan Mumcu, Avusturya'ya kaçtığını iddia ettiği çalışanının kendisini dolandırdığını ileri sürdü.