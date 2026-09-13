Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Çağla Boz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ÇAĞLA BOZ DA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltı kararı verilen isimler arasında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu öğrenildi. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre Boz, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturmanın kapsamına ve gözaltına alınan diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin sürdüğü belirtildi.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Boz, kariyerine moda alanında başladı. 5 Eylül 2019'da New York Fashion Week'te podyuma çıkan Boz, bu organizasyonun ardından adını duyurdu.

Oyunculuk da yapan Boz, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.