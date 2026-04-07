Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 isim hakkında karar

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyon düzenlendi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adli süreçte bazı isimler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, bazıları hakkında yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleri uygulandı. Soruşturmanın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Abone ol

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler neticesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek' suçlarına iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alındı. Operasyonlarda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı belirtildi.

3 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerden Melek Mosso, Simge Sağın, İlkay Şencan adliyeye sevk edilmişti.

9 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Altı isim ise örnek verdikten sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.