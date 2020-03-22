EĞİTİM

Ünlülerden TRT-EBA TV için destek mesajları geldi!

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 23-27 Mart'ta TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim göreceğini belirterek, Twitter hesabından ünlülerin bu konudaki destek mesajlarını paylaştı.

Yazıcı'nın, sosyal medya hesabından, "TRT-EBA TV ve EBA, uzaktan eğitim için yanımızda. Eğitim Bilişim Ağımız yenilendi, teknoloji ve sosyal ağlar müfredatla buluştu. Öğrencilerimiz EBA ile uzaktan öğrenme fırsatı buluyor." ifadeleriyle paylaştığı videoda, eğitimin önemine vurgu yapıldı.

Levent Yazıcı ayrıca, "Uzaktan eğitim başlıyor. Bu işi birlikte başaracağız." mesajıyla Google Play ve App Store linklerinin yer aldığı tanıtım videosunu da takipçilerine sundu.

Murat Kekilli, videoda evin eğitimin başladığı yer olduğunu vurgulayarak, "Sevgili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığımız EBA ile sizlere zengin bir içerik sunuyor. Koronavirüs tehdidine karşı tedbiri elden bırakmadan, eğitime devam ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler ve iyi dersler diliyorum." mesajını verdi.

Milli kaleci Mert Günok da "Binbir çeşit içeriğiyle, hayatın bütün renkleri evinizde... Haydi çocuklar, EBA'ya." ifadelerini kullandı.

Volkan Gümüşlü ise şunları kaydetti:

"Merhaba çocuklar, koronavirüsünden korunmak için evde olduğumuz bu zamanları derslerimizden geri kalmadan öğrenerek, eğlenerek ve kendimizi geliştirerek geçirmemiz en doğrusudur. Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı zengin bir içeriğe sahip olan EBA ile bu mümkün. Aile sıcaklığında bir eğitim için EBA'ya, EBA'dan dünyaya ulaşabilirsiniz. Sevgi ve sağlıkla kalın çocuklar."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü iş adamı Numan Ceyhan koronavirüse yakalandı Candaş Tolga Işık duyurdu
Trabzonspor'da futbolculara dikkat çeken koronavirüs önlemi
Düzce'de bir kişi korona değilsin diyen doktora saldırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan örnek korona hassasiyeti! Cemeevindeki törene katılmadı
İtalya'da kulüp başkanı koronavirüs nedeniyle öldü
Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
65 yaş üstü teyze dışarı çıkarken polis otosu siren sesini duyunca içeri kaçtı!
Okmedyanı'nda korona virüs bahanesiyle kolonya uzattığı yaşlı adamı gasp etti!
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?
İHH’dan evde bakıma muhtaç ailelere destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı vatandaşlara sesli mesaj
Kadir gecesi ne zaman 2020 hangi güne denk geliyor?
Konya'da karantina genelgesine uymayan gurbetçi çifte para cezası kesildi
Ramazan Nisanın kaçında başlıyor Diyanet 2020 oruç tarihi