Ünlülerden 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımları!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini tüm dünyaya gösterdiği mücadelesi bugün 101 yaşına girdi. Ünlüler, 101. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla da kutladı.
Nurgül Yeşilçay: "Evde bayrakları bulamadım. Dağınığız biraz bu aralar. Ben de kendim yapayım dedim. Çok da güzel oldu! Hiçbir milli bayram, bayrağımızı asmadan geçmemeli bence. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu mutlu olsun."
Can Yılmaz: "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı ve Cumhuriyetimiz ile taçlandırdığı kurtuluş mücadelemizin 101'nci yılında, tüm silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Bayramınız kutlu olsun gençler. Cumhuriyetimizi muhafaza ve müdafaa etmeyi unutmayın."
Gözde Çığacı: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun hepimize."
Türkan Şoray: ""19 Mayıs" günü Kurtuluş Harekatının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’dan itibaren, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, gençlere bayram olarak armağanıdır. Ulu önderimiz; ümidini, umudunu, hayallerini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet etmiştir. Geleceğimiz olan gençlerimiz, bu emanete sonsuza kadar, sahip çıkacaklardır. "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız hepimize kutlu olsun."