Ünlülerden 10 Kasım mesajları: Bu topraklarda doğmuş bir kadın olarak, en büyük hediyemsin
Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında anılırken ünlü isimlerden gelen mesajlar arasında Demet Avgar'ın "Bu topraklarda doğmuş bir kadın olarak, en büyük hediyemsin ... Seni anmak, suyun öte yanından ortak bir aşkı yad etmek demek... " mesajı duygulandırdı.
Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında anılıyor. Türkiye'nin her yerinde çeşitli anma törenlerinin yanı sıra sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. Ünlü isimler de Instagram hesaplarından mesajlar ve fotoğraflar yayınlıyor. İşte ünlülerin 10 Kasım paylaşımları...
Türkan Şoray
"Herşeyimizi borçlu olduğumuz Atam seni çook özlüyoruz..."
Şahan Gökbakar
"Güzel adam; geride bıraktığın ülkeyi ve cumhuriyeti olduğu kadar, aynı zamanda mirasın olan değerleri, doğruları ve ilkeleri de koruyoruz merak etme... Sayende kafamız dik, yüreğimiz vatan sevgisiyle dolu, gururlu onurlu evlatlar olduk...İlkokulda "Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!" diye her bağırdığımızda biraz daha adam olduk...Seni gördükçe, seni tanıdıkça daha iyi bir insan olmayi, ilkeli durmayı, boyun eğmemeyi öğrendik. Hep mutluluk kapladı içimizi seni ve bizim için yaptıklarını düşününce. İki evladım var ellerinden öper Atam, onlara da anlatıyoruz öğretiyoruz seni annesiyle birlikte. Kimselere aldırmadan ve seni hiç unutmadan, unutturmadan yaşıyoruz... Gözün arkada kalmasın hiç...Nurlar içinde yat...İyi ki varsın güzel adam... Hep varsın... "
Yalın
"Herkes ölür; Kimisi toprağa, kimisi yüreğe gömülür... Saygı, Sevgi, Özlem ve Rahmetle..."