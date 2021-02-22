Ünlüler takımı zorda Survivor'da eleme adayı belli oldu bakın kim takıma geldi

İlk dokunulmazlığı kazanan gönüllüler, ikinci oyunu da kazanarak rakip takımdan bir kişiyi daha elenmesi sağlamaya çalıştı. İlk dokunulmazlığı kaybeden ve bir eleme adayı çıkaran ünlüler takımı, bu dokunulmazlığı kazanmak ve gönüllülerden bir yarışmacının elenmesini istiyordu.