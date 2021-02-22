Ünlüler takımı zorda Survivor'da eleme adayı belli oldu bakın kim takıma geldi
Survivor'a yeni bir isim katılırken eleme adayının da kim olduğu ortaya çıktı. Ünlüler takımı dokunulmazlığı kaybetti.
Survivor 2021'de dokunulmazlık oyunu için kıyasıya yarışan ünlüler takımı hazin sonla karşı karşıya kaldı.Rakibine dokunmadan elindeki sembolü düşürmeye çalışan yarışmacılar arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Kaybeden takım ise ada konseyinde yapacağı oylama ile 2. eleme adayını belirlendi.
İlk dokunulmazlığı kazanan gönüllüler, ikinci oyunu da kazanarak rakip takımdan bir kişiyi daha elenmesi sağlamaya çalıştı. İlk dokunulmazlığı kaybeden ve bir eleme adayı çıkaran ünlüler takımı, bu dokunulmazlığı kazanmak ve gönüllülerden bir yarışmacının elenmesini istiyordu.
Bu hislerle parkura çıkan yarışmacılar arasında müthiş mücadeleler yaşandı. Gönüllüler, oyunda yakaladığı 6-2 skoru koruyamadı.
Atağa geçen ünlüler takımı skoru 7-7'ye geldi. Gönüllüler, sonraki üç oyunu da alarak skoru 10-7 yaptı. Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı.