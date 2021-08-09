Ünlüler sosyal medyadan Afgan mültecilere isyan etti
Afgan mültecilerin Van üzerinden akın akın gelmesine sosyal medyada tepkiler büyüyor... Özellikle Demet Akalın, Gülben Ergen, Ezgi Mola, Mustafa Sandal gibi ünlüler ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı yangın sürecinde Afgan mültecileirn varlığının bir tehlike olduğuna işaret ediyor.
AFGANİSTAN'da Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye 'sığınmak' üzere olduğu gerekçesiyle Van'dan geçiş yaptıkları öne sürülen Afganlarla ilgili her gün kamuoyunda yeni bir konu ortaya atılıyor. Dükkan hırsızlığı, gasp ve son olarak da tecavüz gibi saldırılarla gündeme gelen Afgan mültecilere genel olarak bir tepki uyanmış durumda. Demet Akalın, Gülben Ergen, Pınar Altuğ, Ezgi Mola, Mustafa Sandal ve daha pek çok ünlü isim sosyal medyada sıklıkla Afganların ülkeden gönderilmesine ilişkin paylaşımlara yer veriyor.
Suriyeli ve Afgan mülteciler konusu son günlerde Türkiye'nin en çok tartışılan gündemi olurken, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afgan mültecileri ülkede istemediklerini ifade ederek, bir haber paylaştı ve o habere ilişkin şöyle bir yazı kaleme aldı:
"Hepsi erkek ve neden, ne amaçla geldiği belli değil"
Bu tip haberleri yakında sıkça duymaktan çok korkuyorum! Ülkemize gelen Afganlar, savaş mağduru falan değil. Hepsi erkek ve neden, ne amaçla geldiği belli değil! Devletimiz hala bizleri rahatlatacak, tatmin edecek bir açıklama yapmadı maalesef...
"45 dakika istismar yapmış. Lütfen beni yalnız bırakmayın!"
"İşte çok acı bir haber! 2 hafa önce bir Afgan uyruklu şahıs, gencecik bir kızımıza tecavüz etti! Üstelik kızımızın kafasına taşla vurmuş. O kızımızın babacığı bakın neler söylemiş? "45 dakika istismar yapmış. Lütfen beni yalnız bırakmayın!" diyor ve kamuoyu desteği istiyor dünkü açıklamasında... Paylaşın, paylaştırın ve sessiz kalmayarak bu babanın sesini duyuralım!