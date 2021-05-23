Ünlüler soluğu plajda aldı! Şevval Şahin Hande Erçel denizin keyfini çıkardılar
Sıcak havaların etkisiyle ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Plajları podyuma çeviren isimler, pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştılar.
EBRU ŞAHİN
Dizisi geçtiğimiz haftalarda final yapan Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile Maldivler'e gitti. Şahin, duş altındaki pozunu Instagram'da paylaştı.
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BENSU SORAL
Ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral,'ın pozuna 200 bin beğeni geldi.
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YEŞİM CEREN BOZOĞLU
Mide küçültme ameliyatı olarak 70 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, tatil sezonunu mayıs ayının ilk haftası açtı.
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TUĞBA ÖZERK
Tuğba Özerk, 17 günlük tam kapanmayı Alaçatı'da geçirdi. Özerk, evinin bahçesine çekilen fotoğrafları Instagram'da paylaştı.
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