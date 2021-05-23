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Ünlüler soluğu plajda aldı! Şevval Şahin Hande Erçel denizin keyfini çıkardılar

Ünlüler soluğu plajda aldı! Şevval Şahin Hande Erçel denizin keyfini çıkardılar

Sıcak havaların etkisiyle ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Plajları podyuma çeviren isimler, pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştılar.

Ünlüler soluğu plajda aldı! Şevval Şahin Hande Erçel denizin keyfini çıkardılar

EBRU ŞAHİN 
Dizisi geçtiğimiz haftalarda final yapan Ebru Şahin, sevgilisi Cedi Osman ile Maldivler'e gitti. Şahin, duş altındaki pozunu Instagram'da paylaştı.

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Ünlüler soluğu plajda aldı! Şevval Şahin Hande Erçel denizin keyfini çıkardılar

BENSU SORAL 
Ekranlara dönmeye hazırlanan Bensu Soral,'ın pozuna 200 bin beğeni geldi.

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Ünlüler soluğu plajda aldı! Şevval Şahin Hande Erçel denizin keyfini çıkardılar

YEŞİM CEREN BOZOĞLU 
Mide küçültme ameliyatı olarak 70 kilo veren oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, tatil sezonunu mayıs ayının ilk haftası açtı.

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Ünlüler soluğu plajda aldı! Şevval Şahin Hande Erçel denizin keyfini çıkardılar

TUĞBA ÖZERK 
Tuğba Özerk, 17 günlük tam kapanmayı Alaçatı'da geçirdi. Özerk, evinin bahçesine çekilen fotoğrafları Instagram'da paylaştı.

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