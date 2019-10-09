Ünlüler isimler Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın resmen başladığını sosyal medyadan duyurdu. Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır" dedi. Ünlülerden de Barış Pınarı Harekatı'na destek yağdı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan ünlüler, tek yürek oldu.
Oktay Kaynarca
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Doğa Rutkay Kamal
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Tan Sağtürk
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Yonca Evcimik
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