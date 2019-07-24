Ünlü YouTuber Danla Bilic makyajsız halini paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

Ünlü YouTuber Danla Bilic makyajsız halini paylaştı! Sosyal medyada olay oldu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.

Ünlü YouTuber Danla Bilic makyajsız halini paylaştı! Sosyal medyada olay oldu - Sayfa 1

YouTube için çektiği makyaj videolarıyla bir anda fenomen haline gelen Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay olmaya devam ediyor.

111
Ünlü YouTuber Danla Bilic makyajsız halini paylaştı! Sosyal medyada olay oldu - Sayfa 2

3 yıldır Youtube'da içerik üreten Danla Bilic, kısa sürede sosyal medya fenomeni haline geldi.

211
Ünlü YouTuber Danla Bilic makyajsız halini paylaştı! Sosyal medyada olay oldu - Sayfa 3

Kendine has tarzıyla çektiğimi makyaj videoları ile büyük bir takipçi kitlesi yakalan Danla Bilic en çok takip edilen Youtube kanallarından biri oldu.

311
Ünlü YouTuber Danla Bilic makyajsız halini paylaştı! Sosyal medyada olay oldu - Sayfa 4

Youtube'da 2 milyonu aşkın abonesi bulunan ünlü fenomeni Instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunuyor.

411