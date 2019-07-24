Ünlü YouTuber Danla Bilic makyajsız halini paylaştı! Sosyal medyada olay oldu
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada olay oldu.
YouTube için çektiği makyaj videolarıyla bir anda fenomen haline gelen Danla Bilic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay olmaya devam ediyor.
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3 yıldır Youtube'da içerik üreten Danla Bilic, kısa sürede sosyal medya fenomeni haline geldi.
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Kendine has tarzıyla çektiğimi makyaj videoları ile büyük bir takipçi kitlesi yakalan Danla Bilic en çok takip edilen Youtube kanallarından biri oldu.
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Youtube'da 2 milyonu aşkın abonesi bulunan ünlü fenomeni Instagram'da yaklaşık 4 milyon takipçisi bulunuyor.
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