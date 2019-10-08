Ünlü yönetmenle ilgili şoke eden tecavüz iddiası! Çayla bayıltıp...
Fransız yönetmen Luc Besson'la ilgili şoke eden iddialar var. Oyuncu Sand Van Roy, sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri olan Leon'un yönetmeni Luc Besson, kendisini çayla bayıltıp tecavüz ettiğini öne sürdü.
Yazıp yönettiği efsane film Leon ile nam salan yönetmen Luc Besson, hakkında tecavüz suçlamasıyla dava açıldı.Besson için geçtiğimiz yıl tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ancak soruşturma şubat ayında ise takipsizlikle sonuçlanmış
Söz konusu iddialar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu Sand Van Roy, Bristol Hotel'de Besson ile randevulaştığını birlikte çay içtiğini, Çay içtikten sonra bayıldığını, uyandığında ise kendisini otel odasında bulduğunu anlattı.
Kendine geldiğinde, Besson tarafından tecavüze uğradığını ve yalnız bırakıldığını anlayan oyuncu, otel odasında bir miktar para da bulunca polise gittiğini dile getirdi.
"Davam artık reddedilmiş değil. Bağımsız bir yargıç soruşturmayı açtı. (…) Savcıların tüm suçlamaları düşürme kararına rağmen, yargıç davayı yeniden açmaya karar verdi!"