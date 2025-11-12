Ünlü yönetmen Onur Ünlü'den şok eden itiraf! İnternetten parayla ne sattığını duyan inanamadı

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, 2018 yılında ünlü yönetmen Onur Ünlü ile ilişkiye başlamıştı. İkilinin ilişki yaşadığını duyan herkes şaşırıp kalmıştı. Çiftin arasında 19 yaş olması uzun süre gündemden düşmemişti ve herkes tarafından çok konuşulmuştu. Eleştirilere inat yıllar boyunca ilişkisine devam eden Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, 5 yıl süren ilişkiyi 2023'te noktalamıştı. Onur Ünlü son yaptığı açıklamayla tekrar gündeme geldi. İnternetten sattığı en sıra dışı şeyi itiraf eden ünlü yönetmen, bakın ne satmış...