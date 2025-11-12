Ünlü yönetmen Onur Ünlü'den şok eden itiraf! İnternetten parayla ne sattığını duyan inanamadı
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün kendisinden 19 yaş büyük olan eski sevgilisi ünlü yönetmen Onur Ünlü, 'Hayatımı Satıyorum' adlı bir internet sitesi kurmuştu. Yönetmen Ünlü, konuk olduğu bir programda internet üzerinden sattığı en sıra dışı şeyi açıkladı. Ne sattığını duyanlar şok geçirdi.
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, 2018 yılında ünlü yönetmen Onur Ünlü ile ilişkiye başlamıştı. İkilinin ilişki yaşadığını duyan herkes şaşırıp kalmıştı. Çiftin arasında 19 yaş olması uzun süre gündemden düşmemişti ve herkes tarafından çok konuşulmuştu. Eleştirilere inat yıllar boyunca ilişkisine devam eden Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, 5 yıl süren ilişkiyi 2023'te noktalamıştı. Onur Ünlü son yaptığı açıklamayla tekrar gündeme geldi. İnternetten sattığı en sıra dışı şeyi itiraf eden ünlü yönetmen, bakın ne satmış...
İzmitli yönetmen Onur Ünlü katıldığı 'Kocaeli Büyütenler' adlı YouTube programında söyledikleriyle gündeme geldi.
Bir dönem 'Hayatımı Satıyorum' adlı bir internet sitesi açarak sahibi olduğu eşyaları satan Ünlü, o siteyle ilgili konuştu: "Bir sürü şey sattım. Dua satıyordum mesela; iş bulma duası, sevgili yapma duası gibi. Bana 'Şu konuda dua eder misin?' diye yazıyorlardı, ben de dua ediyordum."
"Sonra da e-mail gidiyordu o kişilere; 'Duanız edilip ilgili yere gönderilmiştir, umarız kabul edilir' diye. Çok kazanmadım ama satıyordum yani. Takibe takip de satıyordum Instagram'dan. 25-30 kişiyi takipteydim, 25'ini parayla takip ediyordum.''