Ünlü yemek kartı şirketinden dev hamle! Bilet.com'u bünyesine katıyor...

Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ, çevrim içi bilet platformu Bilet.com'un yüzde 51 hissesini satın almak amacıyla sözleşme imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle resmiyet kazanan bu stratejik anlaşma, MetropolCard'ın mevcut ürün ve hizmet ekosistemini seyahat teknolojileri ve dijital biletleme alanında genişletme hedefini ortaya koyuyor.

PİYASAYI SALLAYAN ANLAŞMA

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ, Bilet.com'un yüzde 51 hissesinin devri için Pay Devir ve Hisse Satış Sözleşmesi imzaladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan stratejik anlaşmayla MetropolCard'ın ürün ve hizmet ekosisteminin seyahat teknolojileri alanında daha da genişletilmesi planlanıyor.

Yeni yapı kapsamında iki markanın teknoloji, dijital kullanıcı deneyimi ve geniş hizmet ekosistemindeki uzmanlıkları bir araya getirilecek. Bu kapsamda Bilet.com'un seyahat hizmetleri MetropolCard mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara sunulacak.

MetropolCard'ın geliştirdiği yeni nesil ürünler, HR Tech, dijital ödeme çözümleri ve stratejik işbirlikleri, markanın çalışanların günlük yaşamındaki farklı ihtiyaçlara hitap eden kapsamlı bir fayda ekosistemi oluşturmasına katkı sağlıyor.

SEYAHAT AVANTAJLARI GELİYOR

MetropolCard ve Bilet.com, yeni dönemde kullanıcıların farklı seyahat ihtiyaçlarına yönelik kampanya ve avantaj modelleri geliştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Uçak ve otobüs biletlerinin yanı sıra feribot yolculuklarını da kapsayacak çalışmalarla, MetropolCard kullanıcılarının seyahat deneyiminin daha avantajlı hale getirilmesi amaçlanıyor.