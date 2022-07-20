Ünlü yazar boğulmaya başladı, Tuğba Özay gözünü bile kırpmadan denize atladı!
Kınalıada'da gerçekleşen festivale tekne ile giden arkadaşlar Ece Gürsel, Tuğba Özay, Çiğdem Sonkurt, Miray İpekler ve yazar Derman Aksoy, keyifle tatil yaparken, başlarına o korkutan olay geldi. Derman Aksoy, sahile yüzerek gitmeye çalıştı, olanlar oldu. Önce şaka yaptığı düşünülen Aksoy boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören Tuğba Özay ise hiç düşünmeden denize atladı ve arkadaşını boğulmaktan kıl payı kurtardı. Ünlü yazarın sosyal medya hesabından paylaştığı şey dikkat çekti. İşte o anlar...
Geçtiğimiz gün, kaldığı otelde çıkan yangından son anda kurtulmasıyla gündeme gelen eski manken Tuğba Özay, bu sefer de tatile çıktığı arkadaşı Derman Aksoy'u boğulmaktan son anda kurtardı. Sahile yüzerek gitmek isteyen Aksoy'un çırpınışlarını görüp ilk önce şaka olduğunu zanneden Özay, gerçek olduğunu anlayınca hiç düşünmeden suya atladı. İşte o görüntüler...
Kınalıada'da gerçekleşen festivale tekne ile gelen Ece Gürsel, Tuğba Özay, Çiğdem Sonkurt, Miray İpekler ve yazar Derman Aksoy'un keyifle başlayan günü kötü bitiyordu. Sahile yüzerek gitmeye çalışan Aksoy, boğulma tehlikesi geçirince yardımına Tuğba Özay yetişti.
Ece Gürsel, Tuğba Özay, Çiğdem Sonkurt, Miray İpekler ve yazar Derman Aksoy, tekneyle Kınalıada'da yapılan bir festivale katıldı. Festivalin yapılacağa koya demir atan grup, teknede bol bol güneşlenip denizin tadını çıkardı. Ece Gürsel ile teknede habersiz samimi görüntüler veren Aksoy, sahile yüzerek gitmeye çalışınca az kalsın canından oluyordu.
Ayağına kramp giren Aksoy'un önce şaka yaptığını düşünen grup eğlenmeye devam ederken Tuğba Özay bir terslik olduğunu anlayıp denize atladı.