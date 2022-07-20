Ünlü yazar boğulmaya başladı, Tuğba Özay gözünü bile kırpmadan denize atladı!

Geçtiğimiz gün, kaldığı otelde çıkan yangından son anda kurtulmasıyla gündeme gelen eski manken Tuğba Özay, bu sefer de tatile çıktığı arkadaşı Derman Aksoy'u boğulmaktan son anda kurtardı. Sahile yüzerek gitmek isteyen Aksoy'un çırpınışlarını görüp ilk önce şaka olduğunu zanneden Özay, gerçek olduğunu anlayınca hiç düşünmeden suya atladı. İşte o görüntüler...