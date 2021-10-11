Ünlü yaşam koçu İlknur Özkuş'tan eski sevgiliye icra! Aşk bitti, 150 bini geri ver!
Organizatör Ata Çağlayan'la eski sevgilisi sağlıklı beslenme danışmanı ve yaşam koçu İlknur Özkuş icralık oldu. Özkuş’tan aldığı 150 bin TL borcunu ödemeyince Çağlayan’ın evi haczedildi.
Sağlıklı beslenme danışmanı ve yaşam koçu İlknur Özkuş, organizatör Ata Çağlayan’la bir ödül töreninde tanıştı. Özkuş, Çağlayan’ın düzenlediği törende ödül aldı. Ardından ikili arasında kısa sürede yakınlaşma başladı. İlknur Özkuş o dönemde sevgilisi Ata Çağlayan’a 150 bin TL borç para verdi.
Kısa süre sonra ilişki, tartışmalar sebebiyle bitti. Ardından Çağlayan’ın adı Seda Sayan'la anılmaya başladı. Seda Sayan, Çağlayan'la ilişkisini reddetti.
Tüm bu yaşananlardan sonra Özkuş, Çağlayan’dan iş kurması için verdiği 150 bin TL’yi geri istedi. Çağlayan parayı vermeyince Özkuş, icra takibi başlattı.
İlknur Özkuş, eski sevgilisinin oturduğu evi icra yolu ile satışa çıkardı. Ata Çağlayan, evinin satışını durdurmak için mahkemeye başvurdu fakat mahkemeden ret cevabı aldı.