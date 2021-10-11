Ünlü yaşam koçu İlknur Özkuş'tan eski sevgiliye icra! Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Sağlıklı beslenme danışmanı ve yaşam koçu İlknur Özkuş, organizatör Ata Çağlayan’la bir ödül töreninde tanıştı. Özkuş, Çağlayan’ın düzenlediği törende ödül aldı. Ardından ikili arasında kısa sürede yakınlaşma başladı. İlknur Özkuş o dönemde sevgilisi Ata Çağlayan’a 150 bin TL borç para verdi.