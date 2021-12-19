Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu intihar etti! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda oynuyordu
Türkücü İzzet Altınmeşe'yi yıkan evlat acısı... İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Altunmeşe'nin 11'nci kattan atlayarak, intihar ettiği iddia edildi.
İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi sevenlerini yıktı.
Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin, bir program için Mersin'de bulunan oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düştü. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.
Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.