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Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu intihar etti! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda oynuyordu

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu intihar etti! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda oynuyordu

Türkücü İzzet Altınmeşe'yi yıkan evlat acısı... İzzet Altınmeşe'nin büyük oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Altunmeşe'nin 11'nci kattan atlayarak, intihar ettiği iddia edildi.

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu intihar etti! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda oynuyordu

İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi sevenlerini yıktı. 

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Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu intihar etti! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda oynuyordu

Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin, bir program için Mersin'de bulunan oyuncu oğlu Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düştü. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

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Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu intihar etti! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda oynuyordu

Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rapçi Aztek Ural karakterine hayat veren Fırat Altunmeşe'nin ağabeyi Ali Murat Altunmeşe de oyunculuk mesleğine gönül vermişti.

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Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu intihar etti! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda oynuyordu

 Altınmeşe'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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