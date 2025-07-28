Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Bodrum’u karıştırdı, gözaltına aldı
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan çıtak Bodrum’da kendisine dur ihtarı yapan polisin üzerine aracını sürdü. Polis Çıtak’ı havaya iki el ateş ederek durdurdu, gözaltına aldı.
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda otomobili ile seyir halinde olan Dilan Çıtak kullandığı kamyonetle emniyet şeridinden seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.
Trafik polisleri ihbar üzerine Çıtak’ı durdurmaya çalıştı. Bunun üzerine kamyonetle hareket etmeye çalışan Çıtak polisin dur ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan Çıtak polisin iki el havaya ateş etmesi ile durduruldu.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra araçtan inip başka bir otomobile binen Dilan Çıtak, sonra tekrar kendi kamyonetine binip kendisini araca kilitledi. Çıtak, o anları görüntüleyen basın mensuplarına da hakaret etti.
Çıtak polisler tarafından hakkında işlem yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.