Ünlü sunucu Seda Akgül bomba teklifi ifşa etti karşılığında 150 bin TL teklif almış
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Seda Akgül, kendisine gelen bomba bir teklifi canlı yayında ilk kez açıkladı
Magazin dünyasında yaptığı çarpıcı açıklamalar nedeniyle adını sıklıkla duyduğumuz ünlü sunucu Seda Akgül, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olup önemli açıklamalarda bulundu. Akgül, bir iş adamından aldığı ilginç teklifi anlattı.
Sunucu Seda Akgül, katıldığı canlı yayında 2-3 sene önce Ankaralı bir iş adamından akşam yemeği yiyerek birlikte görüntülenmek için 150 bin TL teklif aldığını itiraf etti. Akgül, teklifi Kısmetse Olur programını sunarken aldığını belirterek konuşmasına şu şekilde devam etti:
Karşılığında 100-150 bin TL teklif etti: "Sevgili kiralayan var bana böyle teklif gelmişti. İstanbullu bir iş adamı, çok ünlü bir restoranda yemek yeyip, çıkıştı da benimle görüntülenmek istedi. Bunun karşılığında da 100-150 bin TL teklif etti. Ben hırlı mı hırsız mı nereden bileyim? Benim adım o adamla çıkacak, geçimini neyle sağlıyor? Nasıl böyle bir şeyi kabul edebilirsin ki?
Kişiyle hiç tanışmadım: "Bu adamla bir süre sevgili gibi yapacaksın ve ertesi gün başka bir adamla görüntülenmeyeceksin. Ben kişiyle hiç tanışmadım, kabul etmediğim için sadece ön adını söylediler adını ve soyadını bilmiyorum.""