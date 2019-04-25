Ünlü sunucu Dilay Korkmaz fanatik Beşiktaşlı çıktı!

Ünlü sunucu Dilay Korkmaz fanatik Beşiktaşlı çıktı!

Kanal D ekranlarında sunduğu magazin programı ile dikkat çeken güzel sunucu Dilay Korkmaz fanatik çıktı. Peki kimdir bu Dilay Korkmaz, nereli kaç yaşında, evli mi?

Ünlü sunucu Dilay Korkmaz fanatik Beşiktaşlı çıktı! - Sayfa 1

Kanal D'nin magazin sunucusu Dilay Korkmaz güzelliği ile dikkat çekiyor.
Hangi takımı tutuyor?


Korkmaz aynı zamanda iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu saklamıyor.

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Ünlü sunucu Dilay Korkmaz fanatik Beşiktaşlı çıktı! - Sayfa 2

Vodafone Park'a sık sık maç izlemeye giden Korkmaz bu anları sosyal medya hesabından da paylaşıyor.

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Ünlü sunucu Dilay Korkmaz fanatik Beşiktaşlı çıktı! - Sayfa 3

Dilay Korkmaz ayrıca instagram paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Güzel sunucunun paylaşımları binlerce beğeni alıyor.

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Ünlü sunucu Dilay Korkmaz fanatik Beşiktaşlı çıktı! - Sayfa 4

Korkmaz, 65. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül törenine katıldığı pembe elbise ile dikkat çekmişti.

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