Ünlü sunucu Dilay Korkmaz fanatik Beşiktaşlı çıktı!
Kanal D ekranlarında sunduğu magazin programı ile dikkat çeken güzel sunucu Dilay Korkmaz fanatik çıktı. Peki kimdir bu Dilay Korkmaz, nereli kaç yaşında, evli mi?
Kanal D'nin magazin sunucusu Dilay Korkmaz güzelliği ile dikkat çekiyor.
Hangi takımı tutuyor?
Korkmaz aynı zamanda iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu saklamıyor.
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Vodafone Park'a sık sık maç izlemeye giden Korkmaz bu anları sosyal medya hesabından da paylaşıyor.
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Dilay Korkmaz ayrıca instagram paylaşımları ile de dikkat çekiyor. Güzel sunucunun paylaşımları binlerce beğeni alıyor.
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Korkmaz, 65. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül törenine katıldığı pembe elbise ile dikkat çekmişti.
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