Ünlü sunucu dehşeti yaşadı! Oğlunun yanında tecavüz etmeye çalışıp dövdü

Trende yardım çığlıkları attığını ancak kimsenin kendisine yardım etmediğini ileri süren sunucu, "Çığlık atmaya ve yardım çağırmaya başladım ama kimse gelmedi. Sonra bana iyi bir kız olmamı, yoksa her şeyin daha kötü olacağını söyledi" dedi.