Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yeniden nikah masasına oturuyor! Gelin bakın kim çıktı...

|
Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos Perşembe günü yakın dostlarının katılacağı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Çiftin evlilik sözleşmesi yapacağı ise kulislerde konuşulan iddialar arasında.

Bir süredir magazin gündeminde yer alan “Mehmet Ali Erbil evleniyor” iddiaları doğrulandı. Ünlü şovmen, altıncı kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Bir süredir sosyal medyada dolaşan "Mehmet Ali Erbil evleniyor" iddiaları doğrulandı. Ünlü şovmenin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Erbil kesin olarak evlilik kararı aldı ve altıncı kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. 

28 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ NİKAH MASASINA OTURUYOR 

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, 28 Ağustos Perşembe günü sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girecek.

Törenin düğün şeklinde olmayacağı, yalnızca yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşeceği öğrenildi.

 İKİLİNİN AŞKI SOSYAL MEDYADA BAŞLADI 

Erbil ile Almanya'da yaşayan Ceylan'ın 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıkları biliniyor.

Büyük kavgalarla dolu inişli çıkışlı bir süreç yaşayan çift, sonunda ilişkilerini resmileştirme kararı aldı. İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre çift, nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı düşünüyor.

