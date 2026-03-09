Ünlü şef gittiği restoranda kabusu yaşadı! Önce dişi kırıldı ardından dili kesildi

Büyük bir AVM'de sipariş ettiği yemeğin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle hastanelik olan şef Batuhan Ergül, hukuk mücadelesi başlattı. Yemeğin içinden çıkan camların fotoğrafını ve doktor raporunu delil olarak sunan genç, "Köftemi yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Yaşanan bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Abone ol

İstanbul’daki büyük bir alışveriş merkezinde yemek yiyen şef Batuhan Ergül, sipariş ettiği köftenin içinden çıkan cam parçaları nedeniyle yaralandı. Olayın ardından Ergül, işletme hakkında hukuki süreç başlattı.

İddiaya göre olay, geçtiğimiz aylarda Bayrampaşa’daki bir AVM’de meydana geldi. 1947’de kurulan bir lokum fabrikasının dördüncü kuşak temsilcisi olan ve daha önce televizyonlardaki popüler bir yemek yarışmasına da katılan şef Batuhan Ergül, yemek yemek için AVM’deki bir restorana gitti.

İLK ISIRIKTA CAM PARÇASI

Sipariş ettiği köfteden birkaç lokma alan Ergül, ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hissetti. Tabağını kontrol eden genç şef, yemeğin içinde irili ufaklı cam parçaları olduğunu fark etti.

Cam parçalarını fark etmeden çiğneyen Ergül’ün ön sağ dişi kırıldı, dilinde ise kesikler oluştu.

Acı içinde durumu restoran çalışanlarına bildiren Ergül’e, iddiaya göre ilk etapta “Yetkili kimse yok” yanıtı verildi. Olayın ciddiyetinin anlaşılması üzerine işletme çalışanları genci hastaneye götürdü.

DİŞİ KIRILDI, DİLİ KESİLDİ

Hastaneden aldığı tedavi raporuyla karakola başvuran Ergül, yemeğin içinden çıkan cam parçalarının fotoğraflarını da delil olarak sundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ergül, “Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Bu ihmalkârlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikâyetçiyim” dedi.

SOSYAL MEDYA İDDİASI

Ergül ayrıca işletmenin insan kaynakları yetkililerinin sosyal medya hesabını sorduğunu ve yaşanan olayı paylaşmaması yönünde uyarıldığını da öne sürdü.

Genç şef, “İlk başta her koşulda yanımda olacaklarını söylediler. Ancak takipçi sayımın yüksek olmadığını görünce gerekli özeni göstermediler. Olayı sosyal medyada paylaşmamam gerektiğini söylediler” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “taksirle yaralama” suçundan soruşturma başlatıldı.