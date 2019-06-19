Ünlü şarkıcının elbisesinin popo kısmı patlayınca bakın nasıl geri geldi
Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B'nin, geçtiğimiz gün verdiği konserde ilginç anlar yaşandı. Ünlü şarkıcı renkli bir tulumla çıktığı sahnede ettiği danslarla dikkat çekerken bu danslara kostümü dayanmadı. Tulumu patlayan Cardi B bunu fark eder etmez bakın ne yaptı.
Ayakları şişen ve tüm konserlerini iptal etmek zorunda kalan Cardi B, sahnelere geri döndü.
Renkli bir tulumla sahneye çıkan Cardi B, sahne performansıyla kendine hayran bırakırken, konserin bir bölümünde ise Twerk yaptı.
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26 yaşındaki B, sahnede dans ederken kıyafetinin popo kısmı yırtıldı. Ancak ünlü şarkıcı ve ekibi bunu fark etmediği için bir süre daha sahne şovu bu şekilde devam etti.
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Cardi B’yi daha sonra görevliler uyardı ve ünlü şarkıcı da üstünü değiştirmek için konsere ara verdi.
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Kostümünü değiştirmek için sahne arkasına giden Cardi B, bir sabahlıkla döndü ve tekrar aynı şeyi yaşamamak için sabahlığın kemerini beline bağladı.
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