Ünlü şarkıcıdan şok eden iddialar! "Eski eşim tarafından..."
Pop müziğinin sevilen ismi Sultan Bozkurt boşanma aşamasında olduğu eski eşine dair şok eden iddialarda bulundu. Zor dönemlerden geçen ünlü şarkıcı yaşadığı zorluklar nedeniyle iş yerini kapattı.
Son dönemlerde yaşadığı boşanma süreci ile gündeme gelen Sultan Bozkurt, boşanmaya çalıştığı esi tarafından tehdit ve taciz edildiğini ileri sürdü. Sanatçı aldığı tehditler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Sürekli yasadığı zorluklar nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan Bozkurt, tehdit ve hakaretler nedeniyle çalışamaz hale geldiğini iddia etti.
Geçtiğimiz günlerde “Yekte” isimli yeni çalışmasını dinleyicileriyle buluşturan Sultan Bozkurt boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından tehdit ve taciz edildiğini ileri sürdü.
Eşinden tartışmalı bir şekilde boşanmaya çalışan ve bu nedenle zor günler geçiren ünlü şarkıcı Sultan Bozkurt süreç nedeniyle çalışamaz hale geldiğini ve bu nedenle iflas ettiğini söyledi.