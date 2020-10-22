Ünlü şarkıcı uyuşturucuyu çekti uzaylılarla konuştu! 'Uzaylılar beni kovaladı'
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, 'bir tür UFO' tarafından kovalandığını ve ardından bir uzaylıyla göz göze geldiğini öne sürdü. Ancak, ünlü şarkıcı o gece karavanda yaşayan bir adamdan uyuşturucu alıp kullandıklarını da söylemesi kafaları karıştırdı...
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, 'bir tür UFO' tarafından kovalandığını ve ardından bir uzaylıyla göz göze geldiğini öne sürdü.
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, zamanında 'bir tür UFO' tarafından kovalandığını iddia etti. Kovalamacının ardından bir uzaylıyla göz göze geldiğini söyleyen şarkıcı, bahsettiği karşılaşmanın 'kendisini çok kötü ettiğini' belirterek 'bir daha asla eskisi gibi gökyüzüne bakamayacağını' kaydetti.
Interview dergisinden moda tasarımcısı Rick Owens'a röportaj veren Cyrus, "Arkadaşımla San Bernardino'dan geçerken bir çeşit UFO tarafından kovalandım" ifadelerini kullandı.
O gün uyuşturucu almış
"Ne gördüğümden oldukça eminim" diyen şarkıcı, aynı gün, karavanda yaşayan bir adamdan uyuşturucu alıp içtiklerini de söyledi.
Uçan bir kar küreğine benziordu
Gördüğü UFO'nun, sarı renkte parlayan ve uçan bir kar küreğine benzediğini dile getiren Cyrus, şöyle devam etti: