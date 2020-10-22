Ünlü şarkıcı uyuşturucuyu çekti uzaylılarla konuştu! 'Uzaylılar beni kovaladı'

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, 'bir tür UFO' tarafından kovalandığını ve ardından bir uzaylıyla göz göze geldiğini öne sürdü.

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, zamanında 'bir tür UFO' tarafından kovalandığını iddia etti. Kovalamacının ardından bir uzaylıyla göz göze geldiğini söyleyen şarkıcı, bahsettiği karşılaşmanın 'kendisini çok kötü ettiğini' belirterek 'bir daha asla eskisi gibi gökyüzüne bakamayacağını' kaydetti.