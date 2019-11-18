Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın yatak pozları yürek hoplattı! Genç kızlara taş çıkarttı
49 yaşındaki şarkıcı Sibel Can'ın, bornozlu yatak pozları sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcının cesur pozlarına binlerce yorum ve beğeni yağdı.
Şarkıları ve yorumuyla müzik dünyasının divalarından sayılan Sibel Can, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla çok dikkat çekiyor.
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Bornozlu yatak pozlarını Instagram hesabından paylaşan ünlü şarkıcıya takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.
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Sahnede söyledikleri çok anlamlıydı
Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibel Can, çok konuşulan sözler sarfetmiş ve alkış almıştı.
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Ünlü şarkıcının uzun süre gündemden düşmeyen ve bir yerlere mesaj dolu açıklamaları şöyleydi:
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