Ünlü şarkıcı Sibel Can kaza yaptı 5 araç birbirine girdi Yaralılar var

Biri çocuk üç yaralı: Kaza sırasında biri çocuk üç kişi yaralandı. Can ve oğlu da büyük korku yaşadı. Olay savcılığa taşındı, ardından dosya uzlaşma bürosuna gönderildi. Can ile diğer üç aracın sürücüleri kazaya neden olan Murat T.'den şikayetçi olmayınca dosya kapandı.