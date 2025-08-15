Ünlü şarkıcı Sibel Can, Emir Sarıgül ile evlendi iddiası konuşulmuştu! Çift yemekte yakalandı
Şarkıcı Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül önceki akşam İstanbul'da bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü.
2019 yılında Fatoş Altınbaş'tan boşanan Emir Sarıgül'ün evliyken Sibel Can ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Geçen yıl da ikilinin Güney Fransa'da gizlice evlendiği öne sürülmüştü. Ama bu iddialar yalanlanmıştı.
Mayısta da benzer bir söylenti gündeme gelmiş gazeteci Birsen Altuntaş X hesabından yaptığı paylaşımda Sibel Can'ın basın danışmanıyla görüştüğünü belirtip, "Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül'ü evlendirmiş ama şu an Cahide'de sahnede" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.
Çift geçen haftalarda ise Fransa tatili dönüşünde Nice Havaalanı'nda objektiflere yansımıştı.