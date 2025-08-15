BIST 10.825
Ünlü şarkıcı Sibel Can, Emir Sarıgül ile evlendi iddiası konuşulmuştu! Çift yemekte yakalandı

Şarkıcı Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül önceki akşam İstanbul'da bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Emir Sarıgül ile evlendi iddiası konuşulmuştu! Çift yemekte yakalandı - Resim: 1

2019 yılında Fatoş Altınbaş'tan boşanan Emir Sarıgül'ün evliyken Sibel Can ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. 

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Emir Sarıgül ile evlendi iddiası konuşulmuştu! Çift yemekte yakalandı - Resim: 2

Geçen yıl da ikilinin Güney Fransa'da gizlice evlendiği öne sürülmüştü. Ama bu iddialar yalanlanmıştı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Emir Sarıgül ile evlendi iddiası konuşulmuştu! Çift yemekte yakalandı - Resim: 3

Mayısta da benzer bir söylenti gündeme gelmiş gazeteci Birsen Altuntaş X hesabından yaptığı paylaşımda Sibel Can'ın basın danışmanıyla görüştüğünü belirtip, "Sosyal medya Sibel Can ile Emir Sarıgül'ü evlendirmiş ama şu an Cahide'de sahnede" diyerek dedikodulara son noktayı koymuştu.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Emir Sarıgül ile evlendi iddiası konuşulmuştu! Çift yemekte yakalandı - Resim: 4

Çift geçen haftalarda ise Fransa tatili dönüşünde Nice Havaalanı'nda objektiflere yansımıştı.

